Нацбанк установил перечень системно значимых банков Беларуси на 2026 год. Подробности сообщили в пресс-службе Национального банка.
«Определен перечень системно значимых банков на 2026 год», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что к группе I системной значимости были отнесены четыре банка. Это «Белагропромбанк», «Альфа-Банк», «Беларусбанк» и «Приорбанк». К группе II системной значимости были отнесены семь банков. Речь идет про «Белгазпромбанк», «МТБанк», «БНБ-Банк», «Банк БелВЭБ». Также в указанной группе оказались «Белинвестбанк», Банк ВТБ (Беларусь), «Сбер Банк».
«Перечень определяется ежегодно. По сравнению с 2025 годом он не изменился», — уточнили в финансовом учреждении.
В Нацбанке пояснили, что банки, которые были отнесены к числу системно значимых, должны обеспечить соблюдение нормативов достаточности капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. Кроме того, в таких банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов, а также сотрудников должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, который возглавляется независимым директором.
