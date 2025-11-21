Нацбанк установил перечень системно значимых банков Беларуси на 2026 год

В Нацбанке пояснили, что банки, которые были отнесены к числу системно значимых, должны обеспечить соблюдение нормативов достаточности капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. Кроме того, в таких банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов, а также сотрудников должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, который возглавляется независимым директором.