Благоустройство на улице Титова в Новосибирске восстановят к 10 декабря

На улице Титова в Новосибирске восстановление благоустройства в зимнем варианте планируется завершить к 10 декабря. Такой срок был назван представителями Новосибирской теплосетевой компании СГК на выездном совещании у дома № 41, в котором участвовали специалисты департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и районной администрации. Работы по техническому перевооружению магистральной теплосети ведутся с 9 сентября 2024 года, хотя по первоначальным планам благоустройство должно было быть восстановлено еще 30 сентября прошлого года.
Нарушение сроков было зафиксировано с применением системы аппаратно-программного комплекса FG-Nestbox-01. Административная комиссия Ленинского района рассмотрела материалы и вынесла решение о назначении штрафа в размере 60 тысяч рублей. Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов подчеркнул: «Мы провели рабочую встречу с подрядчиком, с НТСК для того, чтобы узнать планы по устранению этих нарушений. Их очень много на этом объекте. В первую очередь, они связаны с безопасностью дорожного движения. Здесь отсутствуют дорожные знаки, освещение, не обустроены пешеходные подходы для людей».
Фото: Мэрия Новосибирска.
Для предотвращения подобных ситуаций мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил ужесточить контроль за коммунальными разрытиями в городе. «Необходимо провести инвентаризацию всех объектов, классифицировать по срокам начала и завершения работ, выстроить чёткое взаимодействие профильных департаментов мэрии с ресурсными организациями. И принимать решительные меры в случаях нарушений сроков и качества восстановительных работ. Основной момент, на который необходимо обращать внимание, — это качество восстановительных работ. Претензии есть, поэтому работу необходимо проводить как силами мэрии, так и с привлечением независимых экспертов», — отметил мэр.