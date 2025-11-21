Благоустройство на улице Титова в Новосибирске восстановят к 10 декабря

Нарушение сроков было зафиксировано с применением системы аппаратно-программного комплекса FG-Nestbox-01. Административная комиссия Ленинского района рассмотрела материалы и вынесла решение о назначении штрафа в размере 60 тысяч рублей. Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов подчеркнул: «Мы провели рабочую встречу с подрядчиком, с НТСК для того, чтобы узнать планы по устранению этих нарушений. Их очень много на этом объекте. В первую очередь, они связаны с безопасностью дорожного движения. Здесь отсутствуют дорожные знаки, освещение, не обустроены пешеходные подходы для людей».