Проезд по трассе М-12 в Нижегородской области станет дороже

В 2026 году проезд по платной скоростной магистрали М-12 на территории Нижегородской области подорожает. Это следует из ответа пресс-службы компании «Автодор» на запрос НИА «Нижний Новгород».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Там пояснили, что ежегодная индексация платы за проезд необходима для того, чтобы поддерживать дорожную инфраструктуру и сервис на трассе на требуемом уровне качества. При этом конкретные сроки введения новых тарифов и размер увеличения сейчас еще не установлены. Обычно индексация ориентируется на уровень индекса потребительских цен, заключили в «Автодоре».

Напомним, что в 2025 году новые тарифы на проезд по М-12 начали действовать в феврале. Сообщалось также, что на трассе М-12 в Нижегородской области начнут испытывать беспилотные фуры.