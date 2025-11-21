Самара может лишиться более 2 млрд рублей налоговых поступлений

В Самаре во время заседания комитета городской думы бюджет областной столицы. С докладом выступила заместитель руководителя департамента финансов Оксана Данилова.
По ее словам, большая часть суммы, более 2 млрд рублей, поступали за счет налогов по упрощенной системе. Со следующего года их будут перечислять в областной бюджет. Также из доходов убрали средства, перечисляемые в бюджет на обслуживание МФЦ, так как МФЦ тоже переведут на региональный уровень, сообщают «ВН».
Напомним, глава города вынес на рассмотрение гордумы проект бюджета Самары на следующий год. В следующем году доходы городского бюджета прогнозируются в размере 31 млрд 19,3 млн рублей, а расходы составят 34 млрд 121,2 млн рублей. В результате дефицит бюджета достигнет 3 млрд 101,9 млн рублей.