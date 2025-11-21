На 45 миллионов снизил владелец цену продажи омского завода гофрокартона

На портале «Авито» обновили объявление о продаже действующего завода гофрокартона и упаковочных материалов. Теперь его цена составляет 255 млн рублей.
Ранее, летом в этом году, завод оценивали в 300 млн, так что нынешнее предложение «подвинулось» в цене на 45 млн. Комплекс расположен в Старом Кировске на улице 3-й Автомобильной.
Завод выпускает гофрокартон, картонные коробки различных типов и размеров, сопутствующих упаковочных материалов. Производственные площади составляют в сумме 14 тыс. кв. метров.
Удобство логистики создают прилегающие автодороги и железнодорожные подъездные пути. Ежемесячно завод выпускает 3 млн квадратных метров гофрокартона различной плотности и цвета, включая продукцию с нанесенной печатью методом флексографии. В инфраструктуре есть газоснабжающая система отопления мощностью 1,5 МВт, обеспечение электроэнергией в 400 кВт, есть подключение к городским сетям водоснабжения и канализации.
