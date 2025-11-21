Какие праздничные деревья выбирают россияне к Новому году

Например, пышная елка высотой около 2 м, усыпанная гирляндой росой, обойдется в 315 тыс. руб., а футуристическая из светодиодных дисплеев — в 1 млн руб. По данным «Яндекс Маркета», в ноябре продажи праздничных деревьев за месяц выросли больше чем в три раза. Чаще всего выбирают искусственные варианты: от классических до миниатюрных и цветных, но и спрос на живые елки год к году вырос больше чем в два раза. Цены на них варьируются. Так, датскую елку высотой до 2 м можно найти и за 20 тыс. руб., и за 96 тыс. руб., немного дешевле пихта Фразера.