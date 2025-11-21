Кубанские виноделы: игристое вино не подорожает к Новому году

«Несмотря на увеличение себестоимости производства, которая складывается из удорожания горюче-смазочных материалов, удобрений, комплектующих, оборудования, заработных плат, повышать цены в 2025 году мы не планируем. Покупательская способность, а с ней и объемы реализации продукции падают, и рост цен, на наш взгляд, негативно скажется на продажах. Что касается 2026 года, решение о пересмотре цен еще не принято, так как оно будет зависеть от изменения законодательной и налоговой базы. В случае роста НДС и акцизов увеличение цен неизбежно», — рассказали в винодельне «Шато Пино».