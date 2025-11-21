Петербург выделил 250 млн рублей на съемку 29 фильмов

В Петербурге подвели итоги конкурса на получение субсидий для кинопроизводителей. Из 89 поданных заявок поддержку получили 29 проектов, которые разделят между собой 250 млн рублей из городского бюджета.
Среди отобранных картин — художественные, документальные и анимационные фильмы. Как отметил вице-губернатор Борис Пиотровский, с 2022 года в конкурсе могут участвовать не только некоммерческие организации, но и коммерческие киностудии. Также был введен новый формат — возмещение затрат на уже снятые кинокартины.
— В следующем году мы увеличим размер субсидий до 350 млн рублей, — добавил Пиотровский.
Среди поддержанных проектов — несколько картин, посвященных Великой Отечественной войне. Это такие крупные работы, как «Фронтовые сестрички» и «Остров Сухо». Также будут созданы художественные фильмы «Три струны» и «Мещера», документальные ленты «Брат навсегда» и «Операция “Росси”, а также ряд проектов киностудии “Ленфильм”. Все фильмы должны быть произведены на территории Петербурга.