Новые модели Jetour, BAIC, Omoda и «Москвича» выйдут на рынок РФ в 2026 году

В 2026 году ожидается дебют на российском рынке нового кроссовера Omoda C5. Модель второго поколения представят в России в первой половине 2026 года, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу бренда. В РФ он получит бензиновый двигатель, в Китае был показан автомобиль с гибридной силовой установкой.