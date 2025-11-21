Цены в Калининграде растут быстрее, чем в среднем по России

Сильнее всего за месяц подорожали молочные продукты и овощи — местные производители активнее перекладывают растущие затраты на покупателей. За год молочка подорожала на 15%, а овощи и фрукты — на 22%. При этом крупы и бытовая техника, напротив, подешевели из-за избытка предложения.