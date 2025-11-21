Цены в Калининграде растут быстрее, чем в среднем по России

В октябре цены в регионе выросли на 0,51%, а годовая инфляция составила 9,6% против 7,71% в среднем по стране.
Сильнее всего за месяц подорожали молочные продукты и овощи — местные производители активнее перекладывают растущие затраты на покупателей. За год молочка подорожала на 15%, а овощи и фрукты — на 22%. При этом крупы и бытовая техника, напротив, подешевели из-за избытка предложения.
Снижение инфляции до целевых 4% Банк России прогнозирует только к 2026 году, сохраняя высокие процентные ставки для сдерживания ценового роста, сообщили в пресс-службе отделения по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.