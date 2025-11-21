В Самаре фирму внесли в реестр недобросовестных поставщиков из-за замеров ТКО

УФАС Самарской области внесло в реестр недобросовестных поставщиков компанию «ВВС-Групп», которая была подрядчиком по госконтракту на измерения количества ТКО. За эти услуги компании должны были заплатить 18 миллионов рублей.
«Ранее заказчик установил ненадлежащее исполнение ООО “ВВС Групп” обязательств по первому этапу работ», — прокомментировала пресс-служба УФАС Самарской области.
Экспертизы подтвердили, что подрядчик нарушал условия контракта и нормативы, что могло привести к искажению измерений. Поэтому контракт решили расторгнуть в одностороннем порядке.
Компания пыталась обжаловать это решение, но тщетно. Ее внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года.