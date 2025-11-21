Новый транспорт на улицах Челябинска и Копейска: в регион поступили 24 автобуса на газомоторном топливе

На Южный Урал в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» поступили 24 новых автобуса Volgabus. Техника будет работать на маршрутах № 15 в Челябинске и № 2 в Копейске.
Новые автобусы соответствуют современным требованиям: работают на природном газе, имеют низкопольную конструкцию для маломобильных пассажиров, оснащены кондиционерами, Wi-Fi, медиаэкранами и системами видеонаблюдения.
— Обновление подвижного состава в 2025 году затронет девять маршрутов Челябинской агломерации. В Челябинске новые автобусы выйдут на маршруты № 15, 17а, 74, 95 и 158к. В Копейске обновится подвижной состав на маршрутах № 2 и 21а. В пригородном сообщении новые автобусы будут работать на маршрутах № 213 и 348. На сегодняшний день уже 45 транспортных средств поступили в регион, — сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Маршрут № 15 в Челябинске, соединяющий ЮУРГУ и ЧМЗ, станет имиджевым — на линию будут выходить 17 новых автобусов вместо 15. Как пояснил директор ООО «3-й автобусный парк» Эдуард Маховский, это позволит решить вопрос с внешним видом и состоянием транспорта на ближайшие годы.