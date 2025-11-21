Новый транспорт на улицах Челябинска и Копейска: в регион поступили 24 автобуса на газомоторном топливе

— Обновление подвижного состава в 2025 году затронет девять маршрутов Челябинской агломерации. В Челябинске новые автобусы выйдут на маршруты № 15, 17а, 74, 95 и 158к. В Копейске обновится подвижной состав на маршрутах № 2 и 21а. В пригородном сообщении новые автобусы будут работать на маршрутах № 213 и 348. На сегодняшний день уже 45 транспортных средств поступили в регион, — сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.