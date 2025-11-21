Ричмонд
В Госдуме предложили доработать закон о компенсации за утраченное жилье

Депутат Разворотнева объяснила планируемые изменения в законе о компенсации жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме обсудили доработку закона о компенсации за утраченное жилье «жертвам мошенников». Замглавы комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала KP.RU, что закон предложили уточнить и расширить, чтобы защитить добросовестных покупателей и повысить ответственность риелторов.

— Очень надеемся на Верховный суд. Что пленум ВС вынесет определение с разъяснениями по реализации решений судов, о которых на круглом столе говорили: квартира возвращается владельцу исключительно при условии возврата денег, — объяснила депутат.

Эксперт отметила, что планируется доработать норму об однократной компенсации за утраченное жилье. Она будет распространяться на случаи, когда квартира покупалась у «продавцов под влиянием».

Кроме того, обсуждается возможность заморозки средств на счету продавца на неделю для повышения безопасности сделок. А также дорабатывается законопроект о регулировании деятельности риелторов.

В дальнейшем, по словам Разворотневой, рассматривается создание системы страхования сделок на вторичном рынке жилья, которая может стать аналогом Агентства по страхованию вкладов, но с учетом особенностей недвижимости.