В Госдуме предложили доработать закон о компенсации за утраченное жилье

В Госдуме обсудили доработку закона о компенсации за утраченное жилье «жертвам мошенников». Замглавы комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала KP.RU, что закон предложили уточнить и расширить, чтобы защитить добросовестных покупателей и повысить ответственность риелторов.