Объявлен состав совета директоров челябинского «Южуралзолота»

По итогам собрания акционеров сформирован новый состав совета директоров челябинской национализированной компании «Южуралзолото» (ЮГК). В него вошли четыре представителя государства, представитель Газпромбанка, топ-менеджер компании и три независимых директора. Об этом говорится в соответствующих документах для акционеров холдинга.