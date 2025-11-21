Новосибирск получил восемь новых минипогрузчиков «АМКОДОР»

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новосибирске состоялась передача восьми универсальных погрузчиков с бортовым поворотом АМКОДОР 211 для нужд городских дорожных служб. Спецтехника поступила в распоряжение структур департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и уже готова приступить к работе на улицах мегаполиса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
В мэрии Новосибирска отметили, что появление новой техники значительно повысит качество и оперативность уборки во всех районах города. Круглогодичное содержание дорожного полотна и благоустройство территорий — одна из приоритетных задач муниципалитета, и новые машины станут важным ресурсом для ее выполнения.
Передача техники также стала подтверждением высокого доверия городских служб к продукции холдинга «АМКОДОР». Надежным звеном в этом сотрудничестве выступают официальный дистрибьютор ООО «Амкодор-Сибирь» и мультибрендовый центр «Белорусские машины», обеспечивающие поставки, сервис и поддержку техники в регионе.
На белорусском предприятии обратили внимание, что погрузчики АМКОДОР 211 — компактные, маневренные и надежные машины, которые отлично подходят для условий большого города. Они позволяют эффективно выполнять широкий спектр задач: уборка дорог и тротуаров, расчистка территорий, погрузка материалов, работа в стесненных пространствах и на участках со сложной геометрией. Благодаря установке навесного оборудования техника становится универсальным помощником для круглогодичного содержания улично-дорожной сети. -0-