Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирск получил восемь новых минипогрузчиков «АМКОДОР»

В мэрии Новосибирска отметили, что появление новой техники значительно повысит качество и оперативность уборки во всех районах города. Круглогодичное содержание дорожного полотна и благоустройство территорий — одна из приоритетных задач муниципалитета, и новые машины станут важным ресурсом для ее выполнения.

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новосибирске состоялась передача восьми универсальных погрузчиков с бортовым поворотом АМКОДОР 211 для нужд городских дорожных служб. Спецтехника поступила в распоряжение структур департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и уже готова приступить к работе на улицах мегаполиса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В мэрии Новосибирска отметили, что появление новой техники значительно повысит качество и оперативность уборки во всех районах города. Круглогодичное содержание дорожного полотна и благоустройство территорий — одна из приоритетных задач муниципалитета, и новые машины станут важным ресурсом для ее выполнения.

Передача техники также стала подтверждением высокого доверия городских служб к продукции холдинга «АМКОДОР». Надежным звеном в этом сотрудничестве выступают официальный дистрибьютор ООО «Амкодор-Сибирь» и мультибрендовый центр «Белорусские машины», обеспечивающие поставки, сервис и поддержку техники в регионе.

На белорусском предприятии обратили внимание, что погрузчики АМКОДОР 211 — компактные, маневренные и надежные машины, которые отлично подходят для условий большого города. Они позволяют эффективно выполнять широкий спектр задач: уборка дорог и тротуаров, расчистка территорий, погрузка материалов, работа в стесненных пространствах и на участках со сложной геометрией. Благодаря установке навесного оборудования техника становится универсальным помощником для круглогодичного содержания улично-дорожной сети. -0-