Новосибирск получил восемь новых минипогрузчиков «АМКОДОР»

На белорусском предприятии обратили внимание, что погрузчики АМКОДОР 211 — компактные, маневренные и надежные машины, которые отлично подходят для условий большого города. Они позволяют эффективно выполнять широкий спектр задач: уборка дорог и тротуаров, расчистка территорий, погрузка материалов, работа в стесненных пространствах и на участках со сложной геометрией. Благодаря установке навесного оборудования техника становится универсальным помощником для круглогодичного содержания улично-дорожной сети. -0-