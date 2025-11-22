Ричмонд
Нацбанк обнародовал курс евро и курс доллара на 22 ноября субботу

Нацбанк Беларуси установил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 22 ноября, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банком установлены курсы валют на 22 ноября, субботу. В частности курс евро, курс доллара и курс российского рубля в сравнении с установленными перед выходными курсовыми значениями не корректировались.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на субботу, 22 ноября, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9591 белорусского рубля, 1 евро — 3,4109 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6752 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на пятницу, 21 ноября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались такими же и в субботу, 21 ноября.

Тем временем базовая величина увеличится до 45 рублей в Беларуси с 1 января 2026 года.