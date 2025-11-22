Хуснуллин заявил об оживлении на рынке ипотеки в РФ

«Мы видим позитивный, кстати, тренд за октябрь, за ноябрь. Оживление произошло, даже снижение на полпроцента ставки дало серьезное увеличение роста получения ипотеки. Мы видим, что люди увеличили первоначальный взнос, то есть много люди стали вкладывать собственных средств», — сказал в интервью каналу «Россия-1» Хуснуллин.