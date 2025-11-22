Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции отказались прекращать сотрудничество с Россией по урану

План французской государственной энергокомпании EDF по отказу от сотрудничества с Россией в вопросе переработки урана из отработанного ядерного топлива не удался. Об этом сообщила газета La Tribune со ссылкой на источник. Проект предполагал запуск площадки по конверсии урана на заводе Westinghouse в Спрингфилде (Великобритания).

Французская EDF решила не прекращать сотрудничество с РФ по урану.

План французской государственной энергокомпании EDF по отказу от сотрудничества с Россией в вопросе переработки урана из отработанного ядерного топлива не удался. Об этом сообщила газета La Tribune со ссылкой на источник. Проект предполагал запуск площадки по конверсии урана на заводе Westinghouse в Спрингфилде (Великобритания).

«Проект провалился. Британское правительство хотело, в частности, задействовать завод в Спрингфилде для нужд национальной обороны. Но требования, связанные с этими специфическими нуждами, сделали проект экономически несостоятельным для Westinghouse», — приводит La Tribune слова источника.

Проблема заключается в том, что Росатом владеет единственным в мире предприятием, способным выполнять конверсию переработанного урана перед его повторным обогащением. После конверсии уран может обогащаться в России или Нидерландах. Несмотря на провал проекта, официальной информации об отказе от него пока не поступало.

По информации, опубликованной в Der Spiegel, Евросоюз не вводил санкции в отношении поставок российского урана. В Германии намерены наращивать производство топливных элементов для реакторов ВВЭР, находящихся в эксплуатации на территории Европы, а для этого требуется уран, поставляемый из России.

Согласно данным Министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, за 2024 год объем импорта урана из России в Германию увеличился приблизительно на 70% в сравнении с 2023 годом. Общий объем импортированного за год урана составил не менее 68,6 тонны.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше