Во Франции отказались прекращать сотрудничество с Россией по урану

Проблема заключается в том, что Росатом владеет единственным в мире предприятием, способным выполнять конверсию переработанного урана перед его повторным обогащением. После конверсии уран может обогащаться в России или Нидерландах. Несмотря на провал проекта, официальной информации об отказе от него пока не поступало.