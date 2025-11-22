108 железобетонных плит на трамвайных путях заменили в Иркутске

IrkutskMedia, 22 ноября. По поручению мэра столицы Приангарья Руслана Болотова в Иркутске рабочие меняют поврежденные железобетонные плиты на трамвайных путях. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ремонт проводят на нескольких участках.
На 1-й Советской рабочие заменили 12 плит, на перекрестке Софьи Перовской и Партизанской — 48, на улице Декабрьских Событий — 20 средних и 28 больших.
«При замене плит на мостовых сооружениях мы работаем в ночное время, чтобы не затруднять дорожное движение. Так, на прошлой неделе в ночь на Глазковском мосту заменили восемь бетонных элементов. Параллельно с нами “Иркутскавтодор” проводит замену и на городских магистралях», — пояснил руководитель МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.
Кроме того, в Иркутске рабочие сделали ямочный ремонт на перекрестках Карла Маркса и Ленина, Советской и Александра Невского, а также на Дальневосточной, Седова, Академическом мосту и Маратовской развязке.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске при реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» применялся комплексный подход к обновлению инфраструктуры города. Перед началом дорожных работ на нескольких улицах областного центра специалисты МУП «Водоканал» провели капитальный ремонт инженерных сетей.