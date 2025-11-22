108 железобетонных плит на трамвайных путях заменили в Иркутске

«При замене плит на мостовых сооружениях мы работаем в ночное время, чтобы не затруднять дорожное движение. Так, на прошлой неделе в ночь на Глазковском мосту заменили восемь бетонных элементов. Параллельно с нами “Иркутскавтодор” проводит замену и на городских магистралях», — пояснил руководитель МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.