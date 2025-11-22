Аналитик спрогнозировал два сценария для рубля к зиме

Ранее руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров, рассказал, что рубль остается стабильным, резких изменений курса пока не ожидается. По словам эксперта, при определенных условиях ослабление рубля может произойти достаточно быстро. Подобные ситуации уже наблюдались в прошлые годы, хотя причины могли отличаться. В базовом сценарии Александров прогнозирует курс рубля на уровне 78−81 к доллару США, 92,5−95 к евро и 10,9−11,25 к китайскому юаню.