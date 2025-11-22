Аналитик спрогнозировал два сценария для рубля к зиме

Прогнозируется укрепление рубля.
В декабре курс рубля в России укрепится, но затем возможно его понижение. Об этом рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
«К зиме ждем два сценария: у рубля есть пространство для умеренного укрепления, но фундаментальные риски по-прежнему не позволяют исключать возврат доллара в зону 80 плюс рублей при неблагоприятном развитии событий», — передает издание «Прайм» слова эксперта. Он уточнил, что можно ориентироваться на диапазон 77−82 рубля за доллар США.
Ранее руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров, рассказал, что рубль остается стабильным, резких изменений курса пока не ожидается. По словам эксперта, при определенных условиях ослабление рубля может произойти достаточно быстро. Подобные ситуации уже наблюдались в прошлые годы, хотя причины могли отличаться. В базовом сценарии Александров прогнозирует курс рубля на уровне 78−81 к доллару США, 92,5−95 к евро и 10,9−11,25 к китайскому юаню.