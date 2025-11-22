Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Интернет и мобильная связь придут в 50 малых сёл в Новосибирской области до конца года

До конца года более полусотни малых населённых пунктов Новосибирской области будут обеспечены мобильной связью и интернетом в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Сиб.фм

Министр цифрового развития и связи НСО Сергей Цукарь отметил, за последние пять лет устойчивую связь получили свыше 10 тысяч домохозяйств. На сегодняшний день 98% жителей области имеют доступ к мобильной связи и интернету. До конца года планируется подключить еще 52 малых населённых пункта, а 14 деревень находятся на очереди. Полное подключение сёл с численностью от ста жителей ожидается в 2026 году.

Параллельно со строительством новых вышек в регионе ведется модернизация существующих сетей. Мобильные операторы переводят частоты стандартов 2G и 3G на более современный 4G, что позволяет повысить скорость интернета и расширить зону покрытия технологии VoLTE. Это обеспечивает высокое качество звука при звонках и позволяет одновременно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. Для улучшения качества связи абонентам рекомендуется активировать в настройках телефонов режимы 4G/LTE и VoLTE.