Интернет и мобильная связь придут в 50 малых сёл в Новосибирской области до конца года

Министр цифрового развития и связи НСО Сергей Цукарь отметил, за последние пять лет устойчивую связь получили свыше 10 тысяч домохозяйств. На сегодняшний день 98% жителей области имеют доступ к мобильной связи и интернету. До конца года планируется подключить еще 52 малых населённых пункта, а 14 деревень находятся на очереди. Полное подключение сёл с численностью от ста жителей ожидается в 2026 году.
Параллельно со строительством новых вышек в регионе ведется модернизация существующих сетей. Мобильные операторы переводят частоты стандартов 2G и 3G на более современный 4G, что позволяет повысить скорость интернета и расширить зону покрытия технологии VoLTE. Это обеспечивает высокое качество звука при звонках и позволяет одновременно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. Для улучшения качества связи абонентам рекомендуется активировать в настройках телефонов режимы 4G/LTE и VoLTE.