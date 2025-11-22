Интернет и мобильная связь придут в 50 малых сёл в Новосибирской области до конца года

Министр цифрового развития и связи НСО Сергей Цукарь отметил, за последние пять лет устойчивую связь получили свыше 10 тысяч домохозяйств. На сегодняшний день 98% жителей области имеют доступ к мобильной связи и интернету. До конца года планируется подключить еще 52 малых населённых пункта, а 14 деревень находятся на очереди. Полное подключение сёл с численностью от ста жителей ожидается в 2026 году.