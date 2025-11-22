Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия способна поставить рекорд по поставкам газа в одну европейскую страну

С начала 2025-го в Венгрию поставили больше шести миллиардов кубометров российского газа. К концу года в стране ждут обновление прошлогоднего рекорда, рассказал посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

В 2024-м Венгрия получила 8,6 миллиардов кубометров российского газа.

С начала 2025-го в Венгрию поставили больше шести миллиардов кубометров российского газа. К концу года в стране ждут обновление прошлогоднего рекорда, рассказал посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

«С начала этого года в Венгрию по “Турецкому потоку” поступило более 6 миллиардов кубометров российского природного газа», — цитирует РИА Новости Станиславова. По его словам, к концу года ожидается обновление рекорда. Посол подчеркнул, что РФ ежегодно подтверждает статус надежного партнера по всем направлениям сотрудничества.

В сентябре 2025 года Венгрия стала основным покупателем российского газа среди стран Евросоюза, увеличив закупки до 232,2 миллиона евро. При этом Евросоюз в январе — сентябре 2025-го купил российский трубопроводный газ на 4,6 миллиарда евро, а сжиженный газ — на 6 миллиардов евро; в целом закупки российского газа выросли на 2%.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше