Россиянам объяснили, какие компенсации будут выплачены по советским вкладам

Граждане РФ, у которых были вклады в советское время, и их наследники могут получить компенсацию. в каких случаях положена выплата, aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Гражданам Российской Федерации по 1945 год рождения включительно (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) осуществляется выплата компенсации в 3-кратном размере остатка вкладов в Сберегательном банке РФ по состоянию на 20 июня 1991 г. (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер указанной компенсации уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам. Если допустим, такой остаток средств был равен 550 рублям, то положена выплата в размере 1650 рублей», — объяснил он.
Кроме того, имеют право на компенсацию вкладчики 1946 — 1991 годов рождения, а также их наследники.
«Им осуществляется выплата компенсации в двукратном размере остатка вкладов в Сберегательном банке РФ по состоянию на 20 июня 1991 г. (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер указанной компенсации уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам. Например, при остатке в сумме 5550 рублей положена выплата в размере 1100 рублей», — уточнил экономист.
Балынин обратил внимание на то, что размеры компенсаций зависят от срока хранения вкладов и определяются с применением разных коэффициентов.
«Коэффициент 1 применяется по вкладам, действующим в настоящее время, а также по вкладам, действовавшим в 1992 — 2025 годах и закрытым в 1996 — 2025 годах. По вкладам, действовавшим в 1992 — 1994 годах и закрытым в 1995 год применяется коэффициент 0,9. По закрытым в 1994 году вкладам, которые действовали в 1992 — 1993 годах, установлен коэффициент 0,8. Если вклад действовал в 1992 году и был закрыт в 1993, то используется коэффициент 0,7, и 0,6, если вклад закрыт в 1992 году», — дал пояснения эксперт.
Он подчеркнул, что по вкладам, закрытым в период с 20 июня 1991 г. по 31 декабря 1991 г., выплата компенсации в двукратном и трехкратном размерах остатков вкладов не осуществляется.
