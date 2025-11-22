Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, какие компенсации будут выплачены по советским вкладам

По советским вкладам граждане РФ могут получить компенсацию, отметил экономист Балынин. Он объяснил, в каких случаях и на какие суммы могут рассчитывать вкладчики и их наследники.

Источник: Аргументы и факты

Граждане РФ, у которых были вклады в советское время, и их наследники могут получить компенсацию. в каких случаях положена выплата, aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Гражданам Российской Федерации по 1945 год рождения включительно (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) осуществляется выплата компенсации в 3-кратном размере остатка вкладов в Сберегательном банке РФ по состоянию на 20 июня 1991 г. (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер указанной компенсации уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам. Если допустим, такой остаток средств был равен 550 рублям, то положена выплата в размере 1650 рублей», — объяснил он.

Кроме того, имеют право на компенсацию вкладчики 1946 — 1991 годов рождения, а также их наследники.

«Им осуществляется выплата компенсации в двукратном размере остатка вкладов в Сберегательном банке РФ по состоянию на 20 июня 1991 г. (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер указанной компенсации уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам. Например, при остатке в сумме 5550 рублей положена выплата в размере 1100 рублей», — уточнил экономист.

Балынин обратил внимание на то, что размеры компенсаций зависят от срока хранения вкладов и определяются с применением разных коэффициентов.

«Коэффициент 1 применяется по вкладам, действующим в настоящее время, а также по вкладам, действовавшим в 1992 — 2025 годах и закрытым в 1996 — 2025 годах. По вкладам, действовавшим в 1992 — 1994 годах и закрытым в 1995 год применяется коэффициент 0,9. По закрытым в 1994 году вкладам, которые действовали в 1992 — 1993 годах, установлен коэффициент 0,8. Если вклад действовал в 1992 году и был закрыт в 1993, то используется коэффициент 0,7, и 0,6, если вклад закрыт в 1992 году», — дал пояснения эксперт.

Он подчеркнул, что по вкладам, закрытым в период с 20 июня 1991 г. по 31 декабря 1991 г., выплата компенсации в двукратном и трехкратном размерах остатков вкладов не осуществляется.

Ранее Балынин рассказал aif.ru, кому и насколько повысят пенсии в 2026 году.