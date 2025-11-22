Россиянам объяснили, какие компенсации будут выплачены по советским вкладам

«Коэффициент 1 применяется по вкладам, действующим в настоящее время, а также по вкладам, действовавшим в 1992 — 2025 годах и закрытым в 1996 — 2025 годах. По вкладам, действовавшим в 1992 — 1994 годах и закрытым в 1995 год применяется коэффициент 0,9. По закрытым в 1994 году вкладам, которые действовали в 1992 — 1993 годах, установлен коэффициент 0,8. Если вклад действовал в 1992 году и был закрыт в 1993, то используется коэффициент 0,7, и 0,6, если вклад закрыт в 1992 году», — дал пояснения эксперт.