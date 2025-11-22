Красноярский край получил федеральную награду за развитие дорожной инфраструктуры

В рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в нынешнем дорожном сезоне обновили 220 км дорог и 10 мостов регионального значения, а также 47 км дорог в Красноярске и три моста в территориях. Финансирование составило 11,4 млрд рублей, половина которых — средства федерального бюджета. Особое внимание уделили дорогам возле социально значимых объектов, а также организации безопасного движения вблизи школ и больниц.