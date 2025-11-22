Красноярский край получил федеральную награду за развитие дорожной инфраструктуры

Красноярский край признан победителем в номинации «Прорыв» по итогам реализации программ развития дорожной отрасли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Награждение состоялось на форуме «Транспортная неделя», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин подчеркнул значимость результатов, достигнутых регионом:
«Хочу поздравить Красноярский край с получением награды. Это — результат комплексной работы по строительству дорожных объектов и обеспечению безопасности дорожного движения, которая проводится в регионе. Сегодня в крае практически полностью выполнен план по укладке верхних слоев дорожной одежды на региональной и местной дорожной сети».
В рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в нынешнем дорожном сезоне обновили 220 км дорог и 10 мостов регионального значения, а также 47 км дорог в Красноярске и три моста в территориях. Финансирование составило 11,4 млрд рублей, половина которых — средства федерального бюджета. Особое внимание уделили дорогам возле социально значимых объектов, а также организации безопасного движения вблизи школ и больниц.
Министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин отметил, что работа будет продолжена:
«Развитие дорожной сети — неотъемлемая часть создания комфортной, надежной и безопасной среды для жителей. В следующем году продолжим системную работу — приведем в порядок еще 70 объектов, при этом больше половины из них уже законтрактованы».
Напомним, ранее в Красноярском крае привели в порядок дорогу от Дрокинской горы до путепровода вблизи Солонцов. На обновление участка дорожной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» из краевого и федерального бюджетов направили порядка 1 млрд рублей.