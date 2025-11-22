Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана за 10 месяцев — инфографика

По данным Нацкомитета по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе — октябре 2025 года вырос на 21,5% (или на $11, 75 млн) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил $66,54 млрд.
Объем экспорта из республики по итогам прошедших 10 месяцев увеличился на 27,8% (до $29,01 млрд), импорта — на 16,9% (до $37,53 млрд). Отрицательное сальдо в торговле снизилось до $8,53 млрд против $9,40 млрд в 2024-м.
Узбекистан осуществляет торговые отношения с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (19,7 %), Россией (15,9 %), Казахстаном (5,9 %), Турцией (3,7 %) и Республикой Корея (2,2 %).
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.