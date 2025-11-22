Ричмонд
В Самарской области программа газификации недополучила два миллиарда рублей

На оперативном совещании правительства Самарской области обсуждали программу газификации.

Источник: правительство Самарской области

Программа газификации в Самарской области недополучила два миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании 18 ноября. Эти данные основаны на аналитическом отчете об эффективности эксплуатации газовых сетей. Также на совещании анонсировали проведение штаба по газификации, на котором обсудят переход статуса единого оператора по газификации к «Газпрому».

«Коллеги подтверждают не просто свою готовность, а заинтересованность в том, чтобы в Самарской области газификация и догазификация шли более активными темпами», — сказал Вячеслав Федорищев.

Также в Самарской области проанализируют то, как сейчас частный оператор эксплуатирует сети в трех районах области.

