В Самарской области программа газификации недополучила два миллиарда рублей

Программа газификации в Самарской области недополучила два миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании 18 ноября. Эти данные основаны на аналитическом отчете об эффективности эксплуатации газовых сетей. Также на совещании анонсировали проведение штаба по газификации, на котором обсудят переход статуса единого оператора по газификации к «Газпрому».