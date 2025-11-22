Нефтяной генерал: первый директор крупнейшей нефтяной компании ХМАО Николай Захарченко празднует день рождения

Николай Захарченко родился 22 ноября 1934 года в Хасавюрте Дагестанской АССР, в семье выходцев из Ростовской области, которые спасались от раскулачивания. После школы поступил в Грозненский нефтяной институт и в 1958 году получил специальность инженера-механика. Первые годы работал в системе «Бугурусланнефть» в Оренбуржье, позже занялся научной деятельностью в Северо-Кавказском филиале ВНИИГАЗа и дошел до руководителя лаборатории. Но карьера кабинетного ученого Захарченко не увлекла. Он предпочел реальное производство.