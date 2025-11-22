Ричмонд
Нефтяной генерал: первый директор крупнейшей нефтяной компании ХМАО Николай Захарченко празднует день рождения

22 ноября Николаю Захарченко, одному из самых уважаемых руководителей нефтяной отрасли Югры, исполняется 91 год. Он стал первым генеральным директором «Сургутнефтегаза» и «Варьеганнефтегаза», участвовал в создании крупнейших городов округа и развитии всей нефтяной промышленности страны. URA.RU изучило его биографию и восстановило ключевые этапы карьеры.

Первый «генерал» «Сургутнефтегаза» празднует день рождения.

Начало пути.

Николай Захарченко родился 22 ноября 1934 года в Хасавюрте Дагестанской АССР, в семье выходцев из Ростовской области, которые спасались от раскулачивания. После школы поступил в Грозненский нефтяной институт и в 1958 году получил специальность инженера-механика. Первые годы работал в системе «Бугурусланнефть» в Оренбуржье, позже занялся научной деятельностью в Северо-Кавказском филиале ВНИИГАЗа и дошел до руководителя лаборатории. Но карьера кабинетного ученого Захарченко не увлекла. Он предпочел реальное производство.

Первый директор ПО «Сургутнефтегаз» Николай Захарченко.

Переезд за Урал.

В 1969 году он переехал в Сибирь. В «Томскнефти» работал главным механиком, затем главным инженером. Именно здесь Захарченко оказался в эпицентре формирования Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Освоение месторождений стало делом всей его последующей жизни.

Рождение «Сургутнефтегаза».

В 1977 году его назначили руководителем НГДУ «Сургутнефть». Через несколько месяцев он стал первым генеральным директором нового производственного объединения «Сургутнефтегаз». В это объединение вошли добывающие и буровые подразделения, монтажные и ремонтные службы, а также строители и транспортники.

Весной 1978 года под его руководством сургутские нефтяники добыли 100-миллионную тонну нефти. К концу десятилетия добыча выросла до 125 тысяч тонн в сутки. Захарченко верил в местных специалистов и командную работу. В своей книге «Ради нефти. Воспоминания и размышления» он отмечал, что именно это помогло предприятию пережить годы реформ.

Работа в главке.

С 1980 по 1985 годы Захарченко был первым заместителем начальника «Главтюменнефтегаза». В это время активно строились Сургут, Урай, Нефтеюганск и Нижневартовск, а также закладывались будущие города Когалым, Лянтор, Нягань и Радужный.

При его участии проложили более тысячи километров дорог и ввели в эксплуатацию множество новых месторождений. Это были годы быстрого роста и непростых решений, которые формировали будущее нефтяной отрасли страны.

Варьеганский этап.

В 1985 году Захарченко стал руководителем «Варьеганнефтегаза». В Радужном (ХМАО) он стабилизировал добычу нефти и наладил работу предприятий. Это способствовало развитию города и созданию необходимой инфраструктуры. В течение двух лет объем добычи держался на уровне около 28 миллионов тонн.

Возвращение в Сургут.

После варьеганского периода Захарченко вернулся в «Сургутнефтегаз» и занял должность заместителя генерального директора по производству. В 1994 году его назначили первым заместителем гендиректора. На его глазах и при его участии компания проходила через самые трудные годы: экономический обвал, переход к рыночной модели.

Даже выйдя на пенсию, он не отошел от дел. Работал независимым директором, а в 2006 году возглавил Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз».

Признание.

За свои заслуги Захарченко получил премию Совета Министров СССР. Он носит звание заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности России и Югры, отличника отрасли. Нефтяник награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета», орденом Дружбы, многочисленными медалями. Его имя занесено в Книгу почета Сургута и на Аллею звезд Югры.