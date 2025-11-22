Disney отказался полностью уходить из России

Роспатент продлил на 10 лет срок действия 31 товарного знака американской компании Disney Enterprises, которые были зарегистрированы в период с 2007 по 2011 год. Информация приводится в официальном заявлении ведомства. Несмотря на уход компании с российского рынка в 2022 году, права на использование этих товарных знаков сохранены.