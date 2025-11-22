Ричмонд
Марат Хуснуллин заявил о старте строительства КАД-2 вокруг Петербурга

Строительство второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга уже началось. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

По словам Хуснуллина, финансирование проекта расписано на три ближайших года, что исключает риски срыва сроков. Он также отметил, что параллельно ведётся модернизация дорожной сети на Черноморском побережье — от обхода Адлера до трассы Джубга — Сочи с последующим выходом на Геленджик, Новороссийск и далее на Крым.

Вице-премьер уточнил, что по стране определены 2,6 тыс. участков, где строительство или реконструкция дорог является первоочередной задачей. Со всеми регионами и профильными ведомствами уже подписаны соглашения о перечне объектов, которые будут ремонтировать и возводить.

Ранее Марат Хуснуллин сообщал, что работы по КАД-2 должны стартовать в 2026 году. Трасса пройдёт от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово и Агалатово до пересечения со «Скандинавией», обеспечив выходы на платную М-11 и будущий Восточный скоростной диаметр.