Марат Хуснуллин заявил о старте строительства КАД-2 вокруг Петербурга

По словам Хуснуллина, финансирование проекта расписано на три ближайших года, что исключает риски срыва сроков. Он также отметил, что параллельно ведётся модернизация дорожной сети на Черноморском побережье — от обхода Адлера до трассы Джубга — Сочи с последующим выходом на Геленджик, Новороссийск и далее на Крым.