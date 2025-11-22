Восемь объектов из федерального реестра недостроев завершат в Сочи

Во время совещания министр отметил необходимость улучшения инфраструктуры Сочи. По его словам, она является ключевым моментом в обеспечении безопасной и комфортной жизни жителей города, а также влияет на экономический рост и развитие курорта. Внимание также уделили комплексному развитию Сочи, программе берегоукрепления и восстановлению санатория имени Серго Орджоникидзе.