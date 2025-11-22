Ричмонд
Резкий рост цен на колбасу: новогодние салаты подорожают на Кубани

Перед Новым годом колбасные изделия резко подорожают, и это почувствуют на себе жители Кубани.

Источник: Новая Кубань

Эксперты прогнозируют рост цен на колбасу на 5−10%, что приведет к заметному удорожанию новогодних салатов, включая знаменитый оливье. В 2025 году классическая порция оливье обошлась россиянам в 175 рублей — почти на четверть дороже, чем в прошлом году. Основным фактором роста стал значительный скачок цен на мясо — свинину и говядину, которые входят в состав колбасных изделий.

В Краснодарском крае ситуация усугубляется повышением тарифов на энергоресурсы, логистическими издержками и дефицитом кадров.

По данным производителей, к началу 2026 года цены на колбасу продолжат уверенный рост, что заставит семейные бюджеты Кубани держать удары.