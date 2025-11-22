Ричмонд
В Татарстане выделили 380 млн рублей на развитие детского отдыха

На обновление инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в Татарстане выделили 380 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Источник: Reuters

В рамках программы комплексного развития запланированы работы на трех ключевых объектах. В Балтасинском районе будет полностью реконструировано здание столовой детского лагеря «Романтик» с одновременным строительством новых инфраструктурных объектов.

В Зеленодольском районе запланировано строительство медицинского пункта при оздоровительном учреждении имени Мусы Джалиля. В Тетюшском районе развернется строительство новых корпусов загородного лагеря «Чайка» с полным благоустройством территории.

Все строительные и ремонтные работы должны быть завершены до 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».