Белорусы впервые получили накопительную доппенсию с господдержкой

В Беларуси впервые выплачена дополнительная накопительная пенсия с государственной поддержкой, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Первой в Беларуси «вторую» пенсию получила жительница Новополоцка Светлана Карабань.
— Первые выплаты в рамках программы «3+3», которая начала работу 1 октября 2022 года, ожидаются в ноябре — декабре этого года, — рассказали в ведомстве.
Всего «вторые» пенсии в числе первых будут получать 47 белорусских пенсионеров — 13 мужчин и 34 женщины. За три года до общеустановленного пенсионного возраста они одними из первых вступили в программу добровольного страхования с поддержкой государства.
По последним данным уже 63 тысячи работников накапливают дополнительную пенсию с поддержкой государства.
Чтобы начать копить на «вторую» пенсию нужно подать заявление и заключить договор со «Стравитой», обратиться к нанимателю с копией договора и заявлением о перечислении соответствующего страхового взноса. Вступить в программу страхования можно не позднее чем за три года до достижения общеустановленного пенсионного возраста.
Еще пенсии могут увеличиться на 20% в Беларуси в 2026 году.
