Белорусы впервые получили накопительную доппенсию с господдержкой

Чтобы начать копить на «вторую» пенсию нужно подать заявление и заключить договор со «Стравитой», обратиться к нанимателю с копией договора и заявлением о перечислении соответствующего страхового взноса. Вступить в программу страхования можно не позднее чем за три года до достижения общеустановленного пенсионного возраста.