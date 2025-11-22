Ричмонд
Самарцам объяснили, когда нужно платить налоги с подарков

Администрация Куйбышевского района Самара рассказала о налогах с подарков.

Источник: Комсомольская правда

Самарцам объяснили, в каких случаях нужно платить налоги с подарков. Пост на эту тему опубликовала администрация Куйбышевского района Самары в своей группе ВКонтакте.

«НДФЛ облагаются подарки в виде недвижимости, транспортных средств, акций, цифровых финансовых активов и прав», — следует из поста.

Но даже такой подарок не облагают налогом, если его сделал близкий родственник — супруг, кто-то из родителей, дети, дедушка, бабушка, внуки, братья и сестры. Если же вам подарили деньги, то они налогом не облагаются вне зависимости от суммы.

Если вы получили подарок от организации или предпринимателя стоимостью более 4000 рублей за год, с него нужно будет оплатить НДФЛ.

Налог с подарков нужно задекларировать до 30 апреля следующего года, а до 15 июля — оплатить.