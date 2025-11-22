Завод семьи экс-заммэра Нижнего Новгорода Штокмана приостановил работу

Работу бетонного завода «Вектор», который принадлежит семье экс-заммэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, приостановили в Нижнем Новгороде. Специалисты Росприроднадзора провели проверку и выявили нарушения, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Во время проверки было установлено, что на предприятии должным образом не соблюдают действующие экологические требования. В ходе осмотра производственной площадки на набережной Гребного канала было зафиксировано захламление территории отходами грунта, загрязненного строительными отходами.
Также на территории предприятия у водоохранной зоны реки Волги выявлен земельный участок, который перекрыт отходами. Данное правонарушение пытались скрыть, засыпав отходы песком.
Выявленные нарушения могут причинить вред здоровью жителей, а также компонентам окружающей среды. В связи с этим, суд признал завод виновным. Специалисты Росприроднадзора продолжают работать на месте предприятия, они рассчитывают вред, причиненный почве. Сейчас деятельность на одном из земельных участков завода приостановлена на 45 дней.
Напомним, бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана оставили под стражей до 24 февраля 2026 года. Илью Штокмана обвиняют в получении 55 миллионов рублей за содействие строительной организации в заключении муниципальных контрактов и обеспечение лояльного контроля за их исполнением.