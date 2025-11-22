Завод семьи экс-заммэра Нижнего Новгорода Штокмана приостановил работу

Выявленные нарушения могут причинить вред здоровью жителей, а также компонентам окружающей среды. В связи с этим, суд признал завод виновным. Специалисты Росприроднадзора продолжают работать на месте предприятия, они рассчитывают вред, причиненный почве. Сейчас деятельность на одном из земельных участков завода приостановлена на 45 дней.