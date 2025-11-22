В селе под Алуштой строят дом на 72 квартиры

Ранее глава крымского правительства по итогам совещания с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым также сообщал, что в Крыму по госпрограмме социально-экономического развития в 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 33 объекта.