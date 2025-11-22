В селе под Алуштой строят дом на 72 квартиры

«В селе Малый Маяк продолжается строительство нового 72‑квартирного жилого дома, готовность которого достигла 70%. На площадке трудятся порядка девяносто специалистов, работает строительная техника», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Сейчас строители уже штукатурят и шпаклюют стены, укладывают плитку и красят потолки. Одновременно с этими работами проверяют инженерные сети, устраняют выявленные дефекты, а также монтируют отопительные приборы и системы газоснабжения, уточнил Гоцанюк.
«Перед подрядной организацией стоит задача — не сбавлять темпы, чтобы объект был введен в эксплуатацию в установленный срок», — написал он, не уточнив установленных сроков.
Ранее глава крымского правительства по итогам совещания с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым также сообщал, что в Крыму по госпрограмме социально-экономического развития в 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 33 объекта.
Как сообщалось, Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций.