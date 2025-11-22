Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе под Алуштой строят дом на 72 квартиры

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Готовность нового жилого 72‑квартирного дома в селе Малый Маяк под Алуштой составляет 70%. Об этом сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

Источник: Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка

«В селе Малый Маяк продолжается строительство нового 72‑квартирного жилого дома, готовность которого достигла 70%. На площадке трудятся порядка девяносто специалистов, работает строительная техника», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Сейчас строители уже штукатурят и шпаклюют стены, укладывают плитку и красят потолки. Одновременно с этими работами проверяют инженерные сети, устраняют выявленные дефекты, а также монтируют отопительные приборы и системы газоснабжения, уточнил Гоцанюк.

«Перед подрядной организацией стоит задача — не сбавлять темпы, чтобы объект был введен в эксплуатацию в установленный срок», — написал он, не уточнив установленных сроков.

Ранее глава крымского правительства по итогам совещания с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым также сообщал, что в Крыму по госпрограмме социально-экономического развития в 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 33 объекта.

Как сообщалось, Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций.