В Молдове спорят о росте минимальной зарплаты: профсоюзы не согласны с Минтруда

По мнению конфередрации, сумма в 6300 леев не покрывает насущные потребности работников и не выводит их из нищеты, не обеспечивает достойной жизни работникам и их семьям, не обеспечивает получение минимальной пенсии даже после 40 лет трудового стажа, не способствует достижению цели правительства по повышению минимальной заработной платы до 10 000 леев к концу срока его полномочий, как это предусмотрено Программой деятельности «ЕС, мир, развитие», а также не соответствует требованиям Директивы ЕС 2022/2041.