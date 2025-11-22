В Молдове спорят о росте минимальной зарплаты: профсоюзы не согласны с Минтруда

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Предложение властей Молдовы увеличить размер минимальной заработной платы на 2026 год до 6300 леев вызвали категорическое несогласие со стороны Национальной конфедерации профсоюзов (НКПМ).
Стороны высказали свое мнение на прошедшем 21 ноября в Министерстве труда и социальной защиты заседании Технической рабочей группы.
С 1 января 2025 года минимальная зарплата по стране стала больше на 500 леев и составляет 5500 леев (порядка 279 евро) при полном графике работы (169 часов) или 32,52 лея (1,65 евро) в час.
Министерство труда и социальной защиты предлагает повышение минимальной заработной платы до 6300 леев (319 евро), то есть, на 800 леев, или примерно на 15% по сравнению с 2025 годом.
Заседание Технической группы состоялось по итогам обсуждений, проведённых в Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам 20 ноября, по просьбе Национальной комиссии по вопросам социального обеспечения.
«Согласно представленной информации, сумма в 6300 леев является результатом консультаций между Министерством труда и социальной защиты и Министерством финансов. НКПМ считает это предложение недостаточным, необоснованным и не отвечающим текущим экономическим реалиям, учитывая рост стоимости жизни и растущую нагрузку на работников в Республике Молдова», — заявили профсоюзы.
По мнению конфередрации, сумма в 6300 леев не покрывает насущные потребности работников и не выводит их из нищеты, не обеспечивает достойной жизни работникам и их семьям, не обеспечивает получение минимальной пенсии даже после 40 лет трудового стажа, не способствует достижению цели правительства по повышению минимальной заработной платы до 10 000 леев к концу срока его полномочий, как это предусмотрено Программой деятельности «ЕС, мир, развитие», а также не соответствует требованиям Директивы ЕС 2022/2041.
По аргументации профсоюзов, устанавливаемая минимальная заработная плата должна соответствовать реальной стоимости жизни и европейским стандартам социальной защиты.
«На заседании Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам 20 ноября Министерство финансов также представило вариант установления минимальной заработной платы в размере 6500 леев. В этом случае расходы увеличились бы всего на 130 миллионов леев в год, из которых около 50% поступило бы в национальный публичный бюджет в виде подоходного налога, медицинских взносов и социальных взносов, что мы считаем несущественными расходами для бюджета», — отмечает НКПМ.
Профсоюзы заявили, что открыты к дальнейшему диалогу, но переговоры «должны начинаться с реалий, с которыми сталкиваются граждане Республики Молдова, и с уважения права каждого работника на достойную жизнь».
По данным Нацбюро статистики, в третьем квартале текущего года средняя зарплата в экономике составила в Молдове (без учета Приднестровья) 15 470,6 леев (около 783 евро).