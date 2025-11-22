Ричмонд
«Амкодор-Лесмаш» планирует расширить кооперацию с партнерами в Карелии

Делегация Республики Карелия во главе с заместителем премьер-министра Олегом Ермолаевым 21 ноября посетила ООО «Амкодор-Лесмаш» — управляющая компания холдинга".

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО «Амкодор-Лесмаш» планирует расширить кооперацию с партнерами в Карелии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Генеральный директор ООО Дмитрий Барташевич представил гостям широкую линейку лесозаготовительной техники и подробно рассказал о ходе модернизации предприятия: обновлении производственных линий, внедрении нового оборудования и повышении эффективности всех этапов выпуска лесозаготовительной продукции. Представители делегации увидели, как формируется современное производство и какие технологии используются при создании лесных машин.

В пресс-службе обратили внимание, что Республика Карелия уже давно является стратегическим партнером холдинга «Амкодор». На ее территории успешно работает одно из предприятий холдинга — ООО «Амкодор-Онего», крупное машиностроительное производство, специализирующееся на выпуске колесных харвестеров и форвардеров.

Отмечается, что посещение ООО «Амкодор-Лесмаш» — управляющая компания холдинга" стало основой для дальнейшего укрепления партнерских отношений. Обсужденные инициативы и общая заинтересованность сторон создают прочный фундамент для расширения кооперации и реализации новых технологичных решений в лесной отрасли. -0-