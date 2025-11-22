«Амкодор-Лесмаш» планирует расширить кооперацию с партнерами в Карелии

В пресс-службе обратили внимание, что Республика Карелия уже давно является стратегическим партнером холдинга «Амкодор». На ее территории успешно работает одно из предприятий холдинга — ООО «Амкодор-Онего», крупное машиностроительное производство, специализирующееся на выпуске колесных харвестеров и форвардеров.