Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 23 ноября

В Национальном банке установили курсы валют на 23 ноября, воскресенье. При этом курс евро, курс доллара и курс российского рубля не поменялись.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 23 ноября, Национальный банк назвал такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9591 белорусского рубля, 1 евро — 3,4109 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6752 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными перед выходными на пятницу, 21 ноября, и субботу, 22 ноября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались такими же и в воскресенье, 23 ноября.
Еще Нацбанк установил перечень системно значимых банков Беларуси на 2026 год.