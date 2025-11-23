«Дочка» челябинского «Мечела» потеряла 400 млн из-за оставшихся на Украине вагонов

«Дочка» холдинга «Мечел» (в состав входит Челябинский меткомбинат) — компания «Мечел-Транс», платившая за аренду железнодорожных вагонов, которые впоследствии были изъяты на территории Украины, не смогла вернуть около 400 миллионов рублей. Кассационный суд отклонил соответствующую жалобу, в которой фигурируют транспортники.