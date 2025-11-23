Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяк выставил на продажу «Москвич» 1958 года выпуска. Фото

В Прикамье житель деревни Кляпово выставил на продажу «Москвич» 1958 года выпуска. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито».

Машина на ходу, заявляет собственник (архивное фото).

В Прикамье житель деревни Кляпово выставил на продажу «Москвич» 1958 года выпуска. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито».

«Продается “Москвич” 407 1.4 MT 1958 года выпуска. Машина в хорошем состоянии и на ходу. Цена: 170 000», — указано на сайте.

Владелец объяснил корреспонденту URA.RU, что техника не битая, пробег составляет 50 тысяч км. Объем двигателя: 1,4 литра. На руках — пакет документов с экспертизой.

Решение о продаже обусловлено тем, что техника простаивает большую часть времени. По словам продавца, за лето удается выехать не больше четырех раз, в основном, ради тематических выставок.

Собственник авто готов к торгу.