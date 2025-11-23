Челябинским автомобилистам напомнили, что важно сделать с автомобилем за выходные

В ближайшее время снег в Челябинске не ожидается, однако важно подготовить машину к холодам, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге и дорогостоящего ремонта весной. В частности, обработать кузов, проверить аккумулятор и залить зимнюю омывающую жидкость. Чек-лист за выходные проверить просто — об этом водителям напомнил сервис «Авто.ру».