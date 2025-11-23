Как в Крыму расходуют бюджетные средства и где есть нарушения

По словам Додонова, в Крыму на сегодняшний день «стало меньше авантюристов среди подрядчиков».
Есть уже и практика работы правоохранительных органов, и сама система организации закупок, и реестр недобросовестных подрядчиков — все это привело к тому, что люди действительно дорожат своей репутацией и берутся осмысленно за оказание тех или иных услуг.
Тем не менее, нарушения в части расходования бюджетных средства выявляются, хоть и не носят системный характер.
«Очень много мы выявляем нарушений, которые связаны с бухгалтерским учетом, то есть с отображением хозяйственных операций», — сказа Додонов.
Как правило, это следствие не злого умысла, а отсутствия необходимой информации, уточнил он.
«Или своевременно не получили обновление нормативно-правовых актов и не отобразили что-то бухгалтерском отчете. Где-то за счет смены сотрудников, текучки кадров происходит передача недостоверной информации, в итоге упускаются какие-то моменты», — рассказал Додонов.
Если отметить конкретные профильные направлений, то чаще всего нарушения обнаруживаются в сфере закупок там, где речь идет об объектах строительства или реконструкции, сказал глава Счетной палаты Крыма.
«Это потому, что ситуация там требует постоянного контроля и координации. У вас, например, есть сегодня утвержденная смета, которая даже прошла госэкспертизу, но через определенный момент меняется стоимость материалов и требуется перерасчет. И необходимо применять коэффициенты, именно те, которые необходимы. Плюс не ошибиться в документации», — поделился Додонов.
Кроме того, по его словам, «не все заказчики, которые отвечают за реализацию средств в сфере реконструкции и строительства, обладают должными знаниями по строительным нормам и подходам».
«В итоге все это светится, все видно в риск-мониторинге по заключенным сделкам, и мы обращаем внимание, куда нам можно выйти», — заметил эксперт.
Иногда на такие объекты представителей Счетной палаты Крыма зовут и сами муниципалитеты, добавил он.
«Говорят нам: “Пожалуйста, можно вот это проверить”. И это самый лучший результат нашей работы. То есть когда к нам относятся не со страхом, а доверительно, понимая, что мы можем разобраться и рекомендовать то, что позволит дальнейшем избежать аналогичных ситуаций», — сказала Додонов.
Он отметил, что проверки проводятся «с глубиной в два года», при этом Счетная палата работает совместно со Службой финансового надзора РК, и есть план работы на объектах.
«Допустим, в 2026-м году мы будем проверять 2024-й, 2025-й и текущий 2026-й. Практически все объекты, которые сегодня построены, уже проверены. А те, что находятся в реконструкции или завершаются, по ним сегодня организованы проверки», — пояснил он.
При этом определяются основные объекты контроля — те, где в исследуемый период проходили значимые суммы бюджетных денег. Например, в 2025 году среди таких были «Служба автомобильных дорог» и «Крымэнерго», сказал Додонов.
«Но также заходили на контроль денежных средств, направленных на лечение онкологических заболеваний, по министерству спорта смотрели реализацию проекта “Спорт — норма жизни”, музейные объекты и объекты культурного наследия были в нашем внимании и программа рождаемости. То есть деятельность у нас разноплановая», — добавил он.
В приоритете в ходе проверок именно аудит, отметил он, хотя у Счетной палаты Крыма есть в полномочиях и контрольно-ревизионные функции.
Мы применяем такие подходы, когда уже определяем, что есть нарушения. В начале года, например, у нас было небольшое мероприятие, связанное с одной из библиотек. Там был установлен факт хищения редких книг, в итоге материалы нами были переданы в полицию.
Оценивая ситуацию вокруг такого проблемного крымского долгостроя, как Театр кукол в Симферополе, председатель Счетной палаты Крыма отметил, что происходящее здесь непременно будет под контролем.
«Он находится прямо рядом с нами, и все визуально наблюдается. Но проверки именно финансовых ресурсов там еще не происходило», — сказал Додонов.
По его словам, на данный момент то, что Счетная палата может видеть, это поэтапная реализация бюджетных средств в закупке, и «пока там нет каких-то чрезвычайных отклонений».
«Что касается именно этапности, то это больше работа Стройнадзора. Но то, что по итогу мы выйдем для спокойствия и заказчика, и подрядчика, — это да. Обязательно этот объект будет под нашим контролем», — пообещал он.
Под контролем Счетной палаты оказываются все те объекты в Крыму, где были «выделены средства и которые могут носить имиджевый характер для республики, при этом “есть риски что там что-то не так”. В некоторых случаях контроль ведется одновременно с коллегами-федералами.
«Например, берегоукрепительные сооружения после шторма века до сих пор не восстановили в полном объеме. За этим следит и федеральная структура, и мы тоже. Очень важны для нашей экологии очистные сооружения, и по ним тоже сегодня ведется работа. Стараемся совместно охватить все, что интересно для республики», — заключил эксперт.