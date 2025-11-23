Forbes: состояние Трампа уменьшилось более чем на 1 миллиард долларов

Состояние президента США Дональда Трампа с сентября уменьшилось на 1,1 миллиарда долларов, составив 6,2 миллиарда, сообщает американский журнал Forbes.
Ситуация, как отмечает издание, связана со снижением стоимости акций основанной американским лидером компании Trump Media & Technology Group.
Ранее со ссылкой на Forbes сообщалось, что совокупное состояние миллиардеров из стран G20 за последний год выросло на 2,2 триллиона долларов.
