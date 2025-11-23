Крымчане могут сменить страховщика пенсионных накоплений

«При этом важно помнить: смена страховщика чаще, чем раз в пять лет, приведет к потере инвестиционного дохода, накопленного с момента последней фиксации, а значит, общая сумма накоплений может уменьшиться. Узнать дату, когда пятилетний срок для перехода без потерь истекает в каждом конкретном случае, можно на портале Госуслуг, запросив “Извещение о состоянии лицевого счета в СФР”, — уточнили в пресс-службе.