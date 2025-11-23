Ричмонд
В пермском элитном поселке продается глэмпинг

В элитном пермском загородном поселке Протасы выставлен на продажу гостевой глэмпинг. Состоит он из двух коттеджей, за которые просят 22,5 млн рублей.

Дома готовы к приемё гостей (архивное фото).

В элитном пермском загородном поселке Протасы выставлен на продажу гостевой глэмпинг. Состоит он из двух коттеджей, за которые просят 22,5 млн рублей.

«Продам два гостевых дома. Расположены на двух отдельных участках по восемь соток каждый. Первый дом площадью в 82 квадратных метра работает уже год. Второй дом на 120 квадратных метров работает второй месяц. Цена — 22,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается по рекордной цене элитная квартира. Квадратный метр недвижимости оценивают в 563,2 тысячи рублей — это самая высокая цена на вторичном рынке краевой столицы.