Водителей предупредили о главной опасности в ноябре

Также эксперт обратил внимание на опасность утренних заморозков, которые могут привести к образованию тонкой корки льда на дороге. Даже при плюсовой температуре воздуха обледенелые участки могут сохраняться под мостами, эстакадами или в тени деревьев. Кроме того, обработанные реагентами участки при определенных погодных условиях становятся скользкими, что повышает риск потери управления. Демидов рекомендовал водителям избегать резкого торможения и по возможности объезжать сильно заснеженные участки дороги, особенно когда она мокрая или покрыта реагентами.