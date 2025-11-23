В октябре Россия импортировала 6,5 тысяч тонн грузинского вина

Российские компании в середине осени увеличили импорт грузинского вина на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 6,5 тысячи тонн. Агентство уточняет, что ранее рекордный объем закупок был зафиксирован в апреле прошлого года. Тогда в Россию поступило 13 тысяч тонн вина.