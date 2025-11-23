В октябре Россия импортировала 6,5 тысяч тонн грузинского вина

Импорт грузинского вина в Россию в октябре составил 6,5 тысячи тонн, что стало максимальным показателем с апреля 2024 года. Анализ на основе данных грузинской таможни провели РИА Новости.
Российские компании в середине осени увеличили импорт грузинского вина на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 6,5 тысячи тонн. Агентство уточняет, что ранее рекордный объем закупок был зафиксирован в апреле прошлого года. Тогда в Россию поступило 13 тысяч тонн вина.
Стоимость импорта также выросла, достигнув 19 миллионов долларов против 16,9 миллиона в сентябре, пишет издание. За первые десять месяцев 2025 года Россия импортировала грузинское вино на сумму 139,2 миллиона долларов.
Ранее KP.RU писал, что в сентябре Россия впервые с декабря 2024 года возобновила импорт винограда из Грузии. Российские компании потратили на закупки 688 тысяч долларов. Доля России среди покупателей достигла 92%, что делает ее крупнейшим импортером грузинского винограда.