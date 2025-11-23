Ричмонд
Порядок расчета доходов для получения адресной помощи обновлен в Беларуси

В Беларуси определен порядок расчета доходов для адресной помощи.

Источник: Комсомольская правда

Порядок расчета доходов для получения адресной помощи обновлен в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве отметили, что был актуализирован порядок расчета доходов для получения государственной адресной помощи. И отметили, что белорусское правительство постановлением № 648 от 20 ноября, утвердило действующий порядок учета доходов, а также расчета среднедушевого дохода семьи для предоставления государственной адресной социальной помощи.

«Постановление не вносит изменений в саму методику. Порядок расчета остается прежним», — уточнили в Минтруда и соцзащиты.

В пресс-службе заметили, что для семьи среднедушевой доход определяется путем деления суммы доходов на всех членов семьи на 12 месяцев (или три месяца), а также на число членов семьи, которые включены в ее состав.

Вместе с тем для белоруса он определяется через деление суммы его доходов на 12 месяцев (три месяца). В ведомстве обратили внимание, что перечень учитываемых доходов также не изменился. И уточнили, что он включает все основные их виды: доходы от предпринимательства, зарплату, пенсии, стипендии, алименты и так далее.

Тем временем базовая величина вырастет до 45 рублей в Беларуси с 1 января 2026.

Ранее профсоюз сказал, кто из белорусов может досрочно выйти на пенсию.

Вместе с тем пенсии могут увеличиться на 20% в Беларуси в 2026 году.