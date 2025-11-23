Порядок расчета доходов для получения адресной помощи обновлен в Беларуси

Вместе с тем для белоруса он определяется через деление суммы его доходов на 12 месяцев (три месяца). В ведомстве обратили внимание, что перечень учитываемых доходов также не изменился. И уточнили, что он включает все основные их виды: доходы от предпринимательства, зарплату, пенсии, стипендии, алименты и так далее.