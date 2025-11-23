Порядок расчета доходов для получения адресной помощи обновлен в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили, что был актуализирован порядок расчета доходов для получения государственной адресной помощи. И отметили, что белорусское правительство постановлением № 648 от 20 ноября, утвердило действующий порядок учета доходов, а также расчета среднедушевого дохода семьи для предоставления государственной адресной социальной помощи.
«Постановление не вносит изменений в саму методику. Порядок расчета остается прежним», — уточнили в Минтруда и соцзащиты.
В пресс-службе заметили, что для семьи среднедушевой доход определяется путем деления суммы доходов на всех членов семьи на 12 месяцев (или три месяца), а также на число членов семьи, которые включены в ее состав.
Вместе с тем для белоруса он определяется через деление суммы его доходов на 12 месяцев (три месяца). В ведомстве обратили внимание, что перечень учитываемых доходов также не изменился. И уточнили, что он включает все основные их виды: доходы от предпринимательства, зарплату, пенсии, стипендии, алименты и так далее.
