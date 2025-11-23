Средняя зарплата транспортников в Самарской области превышает 78 тысяч рублей

Всего в транспортной отрасли региона сейчас работают около 76 тысяч человек. Кто-то из них трудится на железной дороге, кто-то — занят в судоходстве, а кто-то колесит по автомобильным дорогам. Они перевозят не только пассажиров, но и различные грузы. К примеру, в январе-сентябре 2025 года автотранспортом в регионе было перевезено 13 млн тонн грузов.